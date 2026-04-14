Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter

Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 5.971,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,943 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,044 Prozent auf 5.981,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5.984,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.966,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.981,85 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.716,61 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.041,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 4.970,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,07 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,46 Prozent auf 257,60 EUR), Eni (+ 1,40 Prozent auf 23,54 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 55,30 EUR) und BMW (+ 0,70 Prozent auf 83,08 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (-0,66 Prozent auf 171,70 EUR), adidas (-0,44 Prozent auf 137,30 EUR), Rheinmetall (-0,36 Prozent auf 1.481,20 EUR), Deutsche Bank (-0,35 Prozent auf 28,44 EUR) und Siemens Energy (-0,23 Prozent auf 170,56 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 404.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 485,550 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net