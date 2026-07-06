DAX 25.675 -0,6%ESt50 6.369 -0,5%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,28 -1,5%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.217 -1,3%Euro 1,1439 -0,0%Öl 72,7 +1,0%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.65 EUR -0.65 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,545.00 EUR -55.00 EUR -3.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
47.49 EUR 0.50 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bayer
51.00 EUR -0.14 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
61.24 EUR 1.04 EUR 1.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32.82 EUR 0.46 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
255.00 EUR 0.70 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
72.24 EUR -4.46 EUR -5.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
507.40 EUR 7.60 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
143.88 EUR 3.58 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
273.75 EUR -7.20 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
158.38 EUR -7.94 EUR -4.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
76.64 EUR 0.92 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6,368.76 EUR -29.25 EUR -0.46 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,36 Prozent leichter bei 6.374,66 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,504 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,291 Prozent auf 6.379,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.398,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.369,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.395,07 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6.062,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 5.633,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 5.341,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,93 Prozent auf 259,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,91 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 207,85 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 50,88 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.878.309 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research