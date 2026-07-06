Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Index im Fokus

12:25

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,36 Prozent leichter bei 6.374,66 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,504 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,291 Prozent auf 6.379,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.398,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.369,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.395,07 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6.062,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 5.633,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 5.341,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,93 Prozent auf 259,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,91 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 207,85 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 50,88 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.878.309 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net