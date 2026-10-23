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STOXX 50-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag

Schwacher Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag

Der STOXX 50 verzeichnet heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,399.20 EUR 11.20 EUR 0.81 %
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AstraZeneca PLC
151.60 EUR -2.20 EUR -1.43 %
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BP plc (British Petrol)
7.51 EUR 0.13 EUR 1.76 %
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Deutsche Telekom AG
25.55 EUR -0.55 EUR -2.11 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.76 EUR -0.11 EUR -1.81 %
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Rheinmetall AG
1,018.00 EUR 4.20 EUR 0.41 %
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Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
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Rolls-Royce Plc
14.18 EUR -0.78 EUR -5.23 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.60 EUR 0.94 EUR 2.03 %
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Siemens AG
256.70 EUR 0.70 EUR 0.27 %
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Unilever PLC
59.38 EUR 0.02 EUR 0.03 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,307.92 EUR -40.19 EUR -0.75 %
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Am Freitag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,78 Prozent auf 5.306,30 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,123 Prozent stärker bei 5.354,69 Punkten, nach 5.348,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.354,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.302,05 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent abwärts. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 5.352,67 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 5.377,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.786,47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,04 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,16 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,79 Prozent auf 39,58 GBP), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.025,20 EUR), Siemens (+ 0,06 Prozent auf 255,85 EUR) und Unilever (+ 0,02 Prozent auf 49,77 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rolls-Royce (-6,12 Prozent auf 11,83 GBP), Richemont (-4,61 Prozent auf 164,50 CHF), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), AstraZeneca (-2,10 Prozent auf 127,08 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,81 Prozent auf 5,76 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7.997.969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 575,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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