Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben

STOXX 50-Performance im Fokus

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,04 Prozent auf 5.340,17 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 5.347,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5.342,10 Punkten am Vortag.

Bei 5.326,36 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.357,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,467 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.083,85 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 4.872,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.438,34 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,73 Prozent zu. Bei 5.368,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,97 Prozent auf 5,00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 30,01 GBP), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.193,40 EUR), AstraZeneca (+ 1,11 Prozent auf 133,00 GBP) und RELX (+ 1,11 Prozent auf 23,74 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,40 Prozent auf 74,07 GBP), Deutsche Telekom (-1,82 Prozent auf 26,42 EUR), BAT (-1,11 Prozent auf 43,51 GBP), SAP SE (-1,05 Prozent auf 133,44 EUR) und Richemont (-0,86 Prozent auf 183,45 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.752.159 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 638,406 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net