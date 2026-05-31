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Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

01.06.26 09:27 Uhr
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach | finanzen.net

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

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Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 5.187,48 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 5.189,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5.190,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.192,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.181,53 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der STOXX 50 5.071,44 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.294,26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.532,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,65 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 158,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,18 Prozent auf 165,16 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 31,55 GBP), BP (+ 0,75 Prozent auf 5,26 GBP) und Enel (+ 0,72 Prozent auf 9,70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 13,14 GBP), Richemont (-1,15 Prozent auf 166,95 CHF), RELX (-1,10 Prozent auf 24,23 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,98 Prozent auf 5,76 EUR) und Airbus SE (-0,97 Prozent auf 177,88 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1.423.218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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