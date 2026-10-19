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STOXX 50 im Fokus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags leichter

Der STOXX 50 zeigt sich heute in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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ASML NV
1,498.40 EUR 32.60 EUR 2.22 %
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Barclays plc
4.97 EUR -0.15 EUR -2.96 %
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BP plc (British Petrol)
7.37 EUR -0.04 EUR -0.58 %
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HSBC Holdings plc
16.66 EUR -0.36 EUR -2.13 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.00 EUR -0.04 EUR -0.66 %
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London Stock Exchange (LSE)
104.00 EUR 1.75 EUR 1.71 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.66 EUR -0.04 EUR -0.12 %
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Rheinmetall AG
1,058.60 EUR -32.60 EUR -2.99 %
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Rolls-Royce Plc
15.66 EUR -0.25 EUR -1.58 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.12 EUR -0.34 EUR -0.73 %
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Siemens AG
264.95 EUR -3.70 EUR -1.38 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
663.00 EUR 7.00 EUR 1.07 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,353.09 EUR -51.15 EUR -0.95 %
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent leichter bei 5.360,92 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,233 Prozent auf 5.391,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5.404,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.391,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.355,98 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der STOXX 50 bei 5.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5.385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.741,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,14 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 0,98 Prozent auf 88,54 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 6,19 GBP), Zurich Insurance (+ 0,20 Prozent auf 614,60 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,10 Prozent auf 39,42 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,30 Prozent auf 1.054,20 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 193,00 EUR), Barclays (-2,97 Prozent auf 4,20 GBP), Rolls-Royce (-2,19 Prozent auf 13,21 GBP) und HSBC (-1,86 Prozent auf 14,01 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.317.957 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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