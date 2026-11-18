Marktbericht

Der STOXX 50 zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,07 Prozent im Minus bei 5.342,95 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,076 Prozent auf 5.404,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.400,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5.411,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.335,95 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 3,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5.404,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5.471,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.714,79 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR), Rolls-Royce (+ 0,27 Prozent auf 13,30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,06 Prozent auf 67,98 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 582,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-4,68 Prozent auf 57,70 GBP), SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), BP (-2,96 Prozent auf 5,51 GBP), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und UniCredit (-2,51 Prozent auf 79,96 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30.225.404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net