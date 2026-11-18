STOXX 50-Performance im Blick

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 5.376,48 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 5.404,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.400,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.371,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.411,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 2,70 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.404,24 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 5.471,06 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 4.714,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 128,30 EUR), Rolls-Royce (+ 1,25 Prozent auf 13,43 GBP), Richemont (+ 0,55 Prozent auf 173,90 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,17 Prozent auf 96,62 GBP) und RELX (+ 0,10 Prozent auf 29,87 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-4,05 Prozent auf 58,08 GBP), SAP SE (-2,70 Prozent auf 196,06 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR), BP (-2,04 Prozent auf 5,56 GBP) und Siemens (-1,52 Prozent auf 265,70 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9.939.386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net