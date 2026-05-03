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Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

04.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus | finanzen.net

Mit dem DAX ging es letztendlich abwärts.

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Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,06 Prozent leichter bei 24.035,56 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,034 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,074 Prozent auf 24.274,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24.292,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 23.974,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.406,64 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der DAX-Kurs 23.168,08 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 24.603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.086,65 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,05 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1.388,20 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 62,82 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,67 Prozent auf 38,87 EUR) und Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-7,28 Prozent auf 46,71 EUR), Continental (-4,64 Prozent auf 61,20 EUR), adidas (-4,17 Prozent auf 141,25 EUR), RWE (-3,52 Prozent auf 59,80 EUR) und BASF (-3,45 Prozent auf 52,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.638.724 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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