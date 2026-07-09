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DAX-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende zurück

Beim DAX standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
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Schlussendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 25.085,42 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,079 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,148 Prozent auf 25.081,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25.118,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.195,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.937,52 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 2,81 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 24.195,31 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 23.803,95 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 24.456,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 3,08 Prozent auf 26,12 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 171,10 EUR), Commerzbank (+ 1,95 Prozent auf 38,64 EUR), Beiersdorf (+ 1,43 Prozent auf 77,82 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 31,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 152,12 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 455,20 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 992,00 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,96 EUR) und Infineon (-1,19 Prozent auf 72,48 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.443.321 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 202,419 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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09:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG