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DAX-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels

30.03.26 09:27 Uhr
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels | finanzen.net

Der DAX setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

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Am Montag gibt der DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 22.268,61 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,907 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 22.213,86 Zählern und damit 0,390 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.300,75 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 22.270,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.209,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 25.284,26 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 30.12.2025, mit 24.490,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der DAX bei 22.461,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell RWE (+ 0,91 Prozent auf 55,16 EUR), SAP SE (+ 0,83 Prozent auf 143,74 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 105,80 EUR), Bayer (+ 0,58 Prozent auf 38,48 EUR) und BASF (+ 0,54 Prozent auf 52,38 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-1,71 Prozent auf 19,79 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 158,96 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 1.367,00 EUR), Continental (-0,83 Prozent auf 59,44 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 30,37 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 216.370 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 166,447 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
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13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
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