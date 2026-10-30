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DAX-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der DAX notierte schlussendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.05 EUR -1.35 EUR -0.81 %
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Bayer
50.20 EUR 2.31 EUR 4.82 %
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Beiersdorf AG
82.48 EUR 2.04 EUR 2.54 %
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Deutsche Bank AG
29.97 EUR -1.03 EUR -3.32 %
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Deutsche Telekom AG
26.02 EUR 0.43 EUR 1.68 %
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Hannover Rück
288.20 EUR 4.80 EUR 1.69 %
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HOCHTIEF AG
373.20 EUR -12.20 EUR -3.17 %
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Infineon AG
49.90 EUR -3.25 EUR -6.11 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
564.40 EUR 8.60 EUR 1.55 %
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SAP SE
210.35 EUR 1.80 EUR 0.86 %
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Scout24
84.70 EUR 1.75 EUR 2.11 %
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Siemens AG
263.75 EUR -10.25 EUR -3.74 %
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Siemens Energy AG
125.90 EUR -9.06 EUR -6.71 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.54 EUR -0.48 EUR -0.69 %
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Vonovia SE
16.20 EUR 0.19 EUR 1.15 %
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Indizes
DAX 40
25,818.21 EUR -221.47 EUR -0.85 %
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Am Freitag notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,85 Prozent leichter bei 25.818,75 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,130 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,350 Prozent auf 25.948,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.039,68 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.779,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.026,20 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der DAX noch bei 25.199,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der DAX noch bei 25.612,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der DAX bei 24.118,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,21 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.258.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,847 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,88 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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