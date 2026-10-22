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Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verliert

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verliert

Der DAX zeigt sich am Mittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.00 EUR -3.30 EUR -2.05 %
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Commerzbank
36.49 EUR -0.91 EUR -2.43 %
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Deutsche Bank AG
28.18 EUR -0.50 EUR -1.73 %
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Deutsche Telekom AG
25.69 EUR 0.14 EUR 0.55 %
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Hannover Rück
279.20 EUR 2.20 EUR 0.79 %
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Infineon AG
51.34 EUR -1.85 EUR -3.48 %
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Merck KGaA
142.70 EUR 0.35 EUR 0.25 %
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QIAGEN N.V.
45.10 EUR 2.10 EUR 4.88 %
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Rheinmetall AG
1,028.20 EUR 11.80 EUR 1.16 %
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SAP SE
208.10 EUR 1.05 EUR 0.51 %
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Siemens AG
259.70 EUR -6.50 EUR -2.44 %
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Siemens Energy AG
129.82 EUR -2.90 EUR -2.19 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.60 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Vonovia SE
16.53 EUR -0.10 EUR -0.57 %
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Zalando
26.09 EUR 0.30 EUR 1.16 %
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Indizes
DAX 40
25,393.34 EUR -251.70 EUR -0.98 %
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Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent tiefer bei 25.374,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,107 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,574 Prozent leichter bei 25.497,94 Punkten in den Handel, nach 25.645,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.318,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.497,94 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,650 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 25.578,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.155,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.151,13 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,40 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Merck (+ 1,65 Prozent auf 144,60 EUR), Zalando (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 1.029,60 EUR) und Hannover Rück (+ 0,86 Prozent auf 280,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,15 Prozent auf 51,42 EUR), Siemens (-2,53 Prozent auf 260,00 EUR), Deutsche Bank (-2,39 Prozent auf 28,13 EUR) und Commerzbank (-2,28 Prozent auf 36,44 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.547.873 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 232,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.

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