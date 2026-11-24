LUS-DAX-Performance im Blick

Der LUS-DAX verliert am Dienstagnachmittag an Wert.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent tiefer bei 25.152,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.037,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.417,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.150,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26.119,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23.237,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27.000,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 1,95 Prozent auf 83,45 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 737,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,13 Prozent auf 314,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,99 Prozent auf 26,51 EUR) und Zalando (+ 0,90 Prozent auf 29,23 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5,91 Prozent auf 45,56 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 121,78 EUR), HOCHTIEF (-2,86 Prozent auf 346,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,13 Prozent auf 56,88 EUR) und Siemens (-2,02 Prozent auf 259,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.290.017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net