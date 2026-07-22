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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Am Donnerstag sank der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,53 Prozent auf 24.774,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24.690,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.160,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.922,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.085,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 24.522,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,847 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,93 Prozent auf 45,77 EUR), QIAGEN (+ 3,13 Prozent auf 36,58 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 139,25 EUR), GEA (+ 1,12 Prozent auf 63,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1.017,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), Commerzbank (-5,44 Prozent auf 36,35 EUR), Zalando (-4,08 Prozent auf 27,07 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR) und Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9.153.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 7,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG