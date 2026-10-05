Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

LUS-DAX-Entwicklung

05.10.26 17:57 Uhr

Schlussendlich herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 25.261,00 Punkten.

Bei 25.344,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.143,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der LUS-DAX bei 26.052,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.820,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24.379,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,83 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.233.914 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net