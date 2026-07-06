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XETRA-Handel im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Der LUS-DAX erlitt am Dienstag Verluste.

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Aktien
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Beiersdorf AG
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Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,23 Prozent tiefer bei 25.509,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.806,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.460,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24.441,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 23.228,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 23.957,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 3,38 Prozent auf 78,20 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,67 Prozent auf 42,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 249,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), HOCHTIEF (-5,11 Prozent auf 472,00 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.150.575 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 216,559 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research