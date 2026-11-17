Index-Performance

Der LUS-DAX zeigt sich heute schwächer.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,87 Prozent leichter bei 26.272,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26.253,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.477,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 25.475,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26.302,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 23.457,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,94 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 0,96 Prozent auf 28,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,09 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 273,35 EUR), Henkel vz (+ 0,16 Prozent auf 87,90 EUR) und Merck (-0,03 Prozent auf 149,65 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 31,44 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 204,30 EUR), RWE (-2,02 Prozent auf 58,06 EUR), Scout24 (-1,93 Prozent auf 89,10 EUR) und GEA (-1,77 Prozent auf 69,25 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.484.485 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net