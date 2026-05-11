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Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX leichter

12.05.26 12:25 Uhr
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX leichter | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

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Symrise AG
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Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,72 Prozent auf 24.109,00 Punkte.

Bei 24.209,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.014,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23.802,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 24.922,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 23.657,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,86 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,80 Prozent auf 39,23 EUR), Symrise (+ 1,46 Prozent auf 73,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34 Prozent auf 37,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,32 Prozent auf 187,65 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 47,87 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,01 Prozent auf 469,30 EUR), Zalando (-5,39 Prozent auf 19,12 EUR), Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1.140,40 EUR), Siemens Energy (-3,06 Prozent auf 173,04 EUR) und SAP SE (-1,83 Prozent auf 141,82 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.422.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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