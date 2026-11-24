LUS-DAX im Fokus

Der LUS-DAX sank zum Handelsschluss.

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent schwächer bei 25.080,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24.955,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.417,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 25.150,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26.119,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23.237,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 26,82 EUR), Beiersdorf (+ 2,10 Prozent auf 80,66 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 190,08 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 316,40 EUR) und Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 83,05 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), HOCHTIEF (-5,39 Prozent auf 337,00 EUR), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR) und Continental (-3,15 Prozent auf 68,78 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5.783.349 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net