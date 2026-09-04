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XETRA-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
43.03 EUR 1.18 EUR 2.82 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
42.60 EUR -0.92 EUR -2.11 %
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76.14 EUR 0.90 EUR 1.20 %
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Infineon AG
60.28 EUR 3.55 EUR 6.26 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48.58 EUR 1.09 EUR 2.29 %
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RWE AG St.
59.76 EUR 1.50 EUR 2.57 %
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SAP SE
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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25,991.00 EUR -81.00 EUR -0.31 %
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Um 15:55 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,28 Prozent auf 25.999,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Bei 25.817,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.072,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 26.364,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24.441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23.648,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,83 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,45 Prozent auf 59,96 EUR), RWE (+ 2,33 Prozent auf 59,76 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 42,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,78 Prozent auf 433,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 48,52 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,20 Prozent auf 42,24 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Hannover Rück (-2,53 Prozent auf 254,00 EUR) und SAP SE (-2,40 Prozent auf 181,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.736.075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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12:01 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:06 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG

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