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XETRA-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach

15.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach | finanzen.net

Der MDAX zeigte sich schlussendlich in Rot.

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Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,82 Prozent schwächer bei 31.313,11 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 373,381 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,989 Prozent schwächer bei 31.578,32 Punkten in den Handel, nach 31.893,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.162,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31.587,66 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,457 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.887,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der MDAX auf 31.299,04 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 29.826,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 4,42 Prozent auf 29,50 EUR), freenet (+ 3,89 Prozent auf 26,16 EUR), PUMA SE (+ 3,03 Prozent auf 26,51 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,95 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,27 Prozent auf 36,01 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil DEUTZ (-6,97 Prozent auf 9,88 EUR), AIXTRON SE (-5,97 Prozent auf 51,98 EUR), Fraport (-4,65 Prozent auf 64,60 EUR), AUTO1 (-4,63 Prozent auf 19,38 EUR) und Salzgitter (-4,57 Prozent auf 54,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.484.154 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,314 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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