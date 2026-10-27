Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Kursverlauf

27.10.26 09:27 Uhr

Der MDAX im Performance-Check.

Um 09:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 30.191,76 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 334,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,116 Prozent leichter bei 30.252,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.287,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 30.191,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.286,76 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der MDAX mit 32.106,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.140,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,54 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Porsche vz (+ 3,10 Prozent auf 42,61 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,54 Prozent auf 23,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Aurubis (+ 0,37 Prozent auf 135,50 EUR) und RTL (+ 0,32 Prozent auf 31,25 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,87 Prozent auf 46,66 EUR), Fraport (-2,39 Prozent auf 61,35 EUR), AUMOVIO (-1,66 Prozent auf 32,50 EUR), DEUTZ (-1,55 Prozent auf 10,13 EUR) und HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 85,18 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 162.429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net