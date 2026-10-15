Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben

MDAX-Entwicklung

15.10.26 15:58 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,79 Prozent leichter bei 29.814,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 334,621 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,060 Prozent tiefer bei 30.031,98 Punkten, nach 30.050,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29.780,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30.076,92 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,807 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der MDAX bei 31.135,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, notierte der MDAX bei 32.100,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der MDAX mit 29.786,81 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,76 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,04 Prozent auf 25,22 EUR), PUMA SE (+ 3,10 Prozent auf 24,28 EUR), CTS Eventim (+ 2,48 Prozent auf 62,10 EUR), IONOS (+ 2,19 Prozent auf 34,50 EUR) und RTL (+ 2,02 Prozent auf 30,25 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-12,91 Prozent auf 30,91 EUR), Siltronic (-9,98 Prozent auf 64,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,60 Prozent auf 55,55 EUR), JENOPTIK (-6,94 Prozent auf 36,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,58 Prozent auf 125,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1.810.964 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,627 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net