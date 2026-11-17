Index-Performance im Fokus

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 30.275,18 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 343,895 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,554 Prozent tiefer bei 30.359,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.528,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30.269,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.359,02 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 30.656,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der MDAX noch bei 32.356,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29.086,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,27 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 0,66 Prozent auf 61,10 EUR), HELLA GmbH (+ 0,45 Prozent auf 66,70 EUR), RTL (+ 0,31 Prozent auf 31,85 EUR), United Internet (+ 0,16 Prozent auf 25,06 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,14 Prozent auf 44,16 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-2,67 Prozent auf 12,77 EUR), thyssenkrupp (-2,33 Prozent auf 11,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,24 Prozent auf 74,30 EUR), Schaeffler (-2,19 Prozent auf 5,35 EUR) und Nordex (-2,13 Prozent auf 39,54 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 276.866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,114 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Mit 8,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net