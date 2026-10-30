Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Kursverlauf

30.10.26 09:27 Uhr

Der MDAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 30.610,83 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,208 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,177 Prozent leichter bei 30.744,04 Punkten, nach 30.798,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.591,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.766,28 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,25 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 30.842,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.216,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der MDAX 29.884,31 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,01 Prozent auf 26,22 EUR), CTS Eventim (+ 2,44 Prozent auf 65,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR) und RATIONAL (+ 0,88 Prozent auf 632,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,73 Prozent auf 51,85 EUR), Siltronic (-5,40 Prozent auf 59,60 EUR), JENOPTIK (-4,26 Prozent auf 39,52 EUR), WACKER CHEMIE (-4,01 Prozent auf 81,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,85 Prozent auf 125,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Evonik-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 462.889 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,082 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net