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Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Der MDAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.45 EUR -0.03 EUR -2.28 %
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CTS Eventim
65.10 EUR 2.05 EUR 3.25 %
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Elmos Semiconductor
124.40 EUR -6.00 EUR -4.60 %
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Evonik AG
20.92 EUR -0.16 EUR -0.76 %
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freenet AG
22.60 EUR 0.02 EUR 0.09 %
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JENOPTIK AG
39.96 EUR -0.38 EUR -0.94 %
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Nemetschek SE
73.60 EUR 0.40 EUR 0.55 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.79 EUR -0.13 EUR -0.28 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.80 EUR 0.32 EUR 1.26 %
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PUMA SE
26.77 EUR 1.68 EUR 6.70 %
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RATIONAL AG
634.00 EUR 6.00 EUR 0.96 %
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Siltronic AG
59.50 EUR -0.60 EUR -1.00 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.35 EUR -0.25 EUR -0.47 %
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thyssenkrupp AG
12.06 EUR -0.48 EUR -3.79 %
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WACKER CHEMIE AG
81.80 EUR -3.45 EUR -4.05 %
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Indizes
MDAX
30,693.58 EUR -105.07 EUR -0.34 %
News | Analysen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 30.610,83 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,208 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,177 Prozent leichter bei 30.744,04 Punkten, nach 30.798,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.591,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.766,28 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,25 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 30.842,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.216,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der MDAX 29.884,31 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,01 Prozent auf 26,22 EUR), CTS Eventim (+ 2,44 Prozent auf 65,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR) und RATIONAL (+ 0,88 Prozent auf 632,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,73 Prozent auf 51,85 EUR), Siltronic (-5,40 Prozent auf 59,60 EUR), JENOPTIK (-4,26 Prozent auf 39,52 EUR), WACKER CHEMIE (-4,01 Prozent auf 81,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,85 Prozent auf 125,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Evonik-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 462.889 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,082 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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29.10.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
29.10.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.

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