Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Index-Performance

10.09.26 17:57 Uhr

Der MDAX bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Der MDAX gab im XETRA-Handel letztendlich um 1,40 Prozent auf 31.630,70 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 359,810 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 32.086,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32.078,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31.554,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32.089,69 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,19 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.251,14 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 10.06.2026, mit 31.292,79 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 30.148,88 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,10 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 2,02 Prozent auf 37,95 EUR), freenet (+ 1,47 Prozent auf 24,84 EUR), AUTO1 (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR), Talanx (+ 1,09 Prozent auf 120,50 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,84 Prozent auf 71,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-7,45 Prozent auf 74,50 EUR), Salzgitter (-7,32 Prozent auf 55,70 EUR), KION GROUP (-5,80 Prozent auf 43,40 EUR), TAG Immobilien (-5,60 Prozent auf 11,47 EUR) und Aurubis (-5,32 Prozent auf 171,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.149.286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net