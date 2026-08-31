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Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben

Der SDAX verzeichnet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
21.95 EUR -0.95 EUR -4.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
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Mutares
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
57.35 EUR -3.75 EUR -6.14 %
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Stabilus SE
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Indizes
SDAX
18,443.36 EUR -287.08 EUR -1.53 %
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Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,47 Prozent tiefer bei 18.455,93 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,544 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,662 Prozent schwächer bei 18.606,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.730,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18.446,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.606,40 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,67 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.302,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der SDAX bei 19.043,66 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 16.444,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,34 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,52 Prozent auf 3,20 EUR), grenke (+ 0,52 Prozent auf 11,50 EUR), NORMA Group SE (+ 0,50 Prozent auf 19,96 EUR), CANCOM SE (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,38 Prozent auf 13,05 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,89 Prozent auf 57,40 EUR), Stabilus SE (-4,69 Prozent auf 15,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,22 Prozent auf 29,94 EUR), GFT SE (-3,99 Prozent auf 25,25 EUR) und OHB SE (-3,91 Prozent auf 176,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 322.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die OHB SE-Aktie mit 4,184 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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26.08.26 OHB SE Outperform Oddo BHF
11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG

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