Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende zurück

Index im Fokus

15.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SDAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag sank der SDAX via XETRA letztendlich um 1,07 Prozent auf 17.981,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,308 Prozent tiefer bei 18.120,49 Punkten in den Handel, nach 18.176,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18.127,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.820,39 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,893 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 18.127,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.262,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, notierte der SDAX bei 16.874,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,61 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 4,65 Prozent auf 73,15 EUR), HelloFresh (+ 4,01 Prozent auf 3,04 EUR), Fielmann (+ 3,11 Prozent auf 38,15 EUR), ATOSS Software (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR) und tonies (+ 2,62 Prozent auf 12,54 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Drägerwerk (-17,41 Prozent auf 96,30 EUR), SFC Energy (-7,98 Prozent auf 18,22 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,92 Prozent auf 12,10 EUR), PVA TePla (-6,72 Prozent auf 29,44 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,50 Prozent auf 51,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.792.095 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,56 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net