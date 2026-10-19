Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone

Index-Performance

19.10.26 15:58 Uhr

So bewegt sich der SDAX nachmittags.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,08 Prozent tiefer bei 18.184,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,157 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,088 Prozent auf 18.182,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18.198,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.254,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18.115,27 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 18.106,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX 18.250,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.719,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,77 Prozent nach oben. 19.325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 5,43 Prozent auf 202,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,07 Prozent auf 25,60 EUR), Mutares (+ 3,08 Prozent auf 25,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,61 Prozent auf 76,75 EUR) und tonies (+ 2,19 Prozent auf 13,06 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Douglas (-3,61 Prozent auf 7,48 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,92 Prozent auf 11,65 EUR), SMA Solar (-2,69 Prozent auf 56,10 EUR), SGL Carbon SE (-2,44 Prozent auf 5,19 EUR) und Ottobock (-2,43 Prozent auf 52,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 422.003 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,001 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.net