Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags leichter

SDAX-Kursverlauf

30.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX zeigt sich am Freitag leichter.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,67 Prozent leichter bei 18.110,66 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,908 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18.388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18.418,50 Punkten am Vortag.

Bei 18.388,85 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.081,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,239 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.430,47 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 18.462,31 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 16.855,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 93,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 35,40 EUR), STO SE (+ 1,14 Prozent auf 106,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,13 Prozent auf 13,37 EUR) und Fielmann (+ 1,02 Prozent auf 39,65 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil OHB SE (-8,81 Prozent auf 222,50 EUR), SGL Carbon SE (-7,72 Prozent auf 5,02 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,59 Prozent auf 10,35 EUR), PVA TePla (-6,21 Prozent auf 30,20 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,13 Prozent auf 49,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.349.430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,086 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net