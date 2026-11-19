SDAX-Performance im Blick

Derzeit legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 17.345,22 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,410 Prozent auf 17.450,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17.378,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17.328,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.566,96 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der SDAX bei 18.210,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.534,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der SDAX bei 15.955,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,060 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 185,00 EUR), secunet Security Networks (+ 4,14 Prozent auf 196,00 EUR), Basler (+ 3,81 Prozent auf 24,55 EUR), PVA TePla (+ 3,71 Prozent auf 27,40 EUR) und Medios (+ 3,68 Prozent auf 10,72 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-3,70 Prozent auf 2,89 EUR), grenke (-3,23 Prozent auf 11,38 EUR), Südzucker (-3,09 Prozent auf 10,66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,76 Prozent auf 21,84 EUR) und PNE (-2,52 Prozent auf 4,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 583.918 Aktien gehandelt. Mit 5,192 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net