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SDAX-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Heutiger Marktbericht zum SDAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR 0.10 EUR 0.42 %
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Dürr AG
15.96 EUR -0.72 EUR -4.32 %
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Fielmann AG
42.90 EUR 0.40 EUR 0.94 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.02 EUR 0.37 %
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HelloFresh
3.15 EUR -0.16 EUR -4.77 %
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JOST Werke AG
59.90 EUR 2.60 EUR 4.54 %
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Jungheinrich AG
22.06 EUR -0.48 EUR -2.13 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.20 EUR -0.20 EUR -0.30 %
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Mutares
27.05 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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PNE AG
5.16 EUR -0.27 EUR -4.97 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
72.00 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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SAF-HOLLAND SE
21.80 EUR 1.20 EUR 5.83 %
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SGL Carbon SE
4.72 EUR -0.10 EUR -1.98 %
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Stabilus SE
15.46 EUR -1.04 EUR -6.30 %
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Indizes
SDAX
18,013.92 EUR -12.14 EUR -0.07 %
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Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent tiefer bei 17.857,96 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,510 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,660 Prozent auf 17.907,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18.026,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17.907,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.814,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,18 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 18.384,81 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 18.564,81 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 15.932,76 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,89 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Fielmann (+ 3,08 Prozent auf 43,50 EUR), PNE (+ 2,48 Prozent auf 5,38 EUR), JOST Werke (+ 1,90 Prozent auf 58,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,65 Prozent auf 21,60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1,46 Prozent auf 4,87 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Stabilus SE (-7,05 Prozent auf 15,04 EUR), HelloFresh (-5,40 Prozent auf 3,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,76 Prozent auf 70,50 EUR), Jungheinrich (-2,50 Prozent auf 21,84 EUR) und Dürr (-2,33 Prozent auf 15,94 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225.336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG

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