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Index-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.95 EUR -0.80 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
83.50 EUR -0.60 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
25.60 EUR 0.10 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
grenke AG
9.88 EUR 0.04 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.00 EUR 0.03 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.53 EUR 0.09 EUR 3.69 %
Charts | News | Analysen
INDUS AG
39.20 EUR -0.20 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
JOST Werke AG
60.60 EUR -2.00 EUR -3.19 %
Charts | News | Analysen
Jungheinrich AG
20.84 EUR -1.60 EUR -7.13 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.40 EUR 0.50 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.85 EUR -0.15 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
NORMA Group SE
15.08 EUR -2.02 EUR -11.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
17,822.81 EUR -346.88 EUR -1.91 %
News | Analysen

Am Donnerstag steht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,10 Prozent im Minus bei 17.969,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,391 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,624 Prozent schwächer bei 18.056,32 Punkten, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.062,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17.931,26 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.791,15 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 17.921,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SDAX mit 17.399,21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,54 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,35 Prozent auf 2,48 EUR), GFT SE (+ 2,34 Prozent auf 26,20 EUR), grenke (+ 1,94 Prozent auf 10,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,76 Prozent auf 69,30 EUR) und ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 85,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Jungheinrich (-6,37 Prozent auf 20,88 EUR), 1&1 (-4,60 Prozent auf 22,80 EUR), INDUS (-4,55 Prozent auf 37,80 EUR), NORMA Group SE (-3,46 Prozent auf 15,06 EUR) und JOST Werke (-3,45 Prozent auf 58,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Jungheinrich-Aktie. 320.509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,132 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.

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