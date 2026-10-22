Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Kursentwicklung

22.10.26 12:26 Uhr

Der SDAX notiert derzeit im negativen Bereich.

Am Donnerstag sinkt der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA um 1,15 Prozent auf 18.271,03 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,095 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18.341,40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.483,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.341,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.238,06 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,488 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 18.410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.403,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.115,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,27 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 4,92 Prozent auf 27,70 EUR), Grand City Properties (+ 1,26 Prozent auf 7,23 EUR), Drägerwerk (+ 1,24 Prozent auf 98,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und MBB SE (+ 0,93 Prozent auf 196,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SGL Carbon SE (-5,98 Prozent auf 4,87 EUR), CANCOM SE (-5,79 Prozent auf 21,95 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,96 Prozent auf 49,80 EUR), PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR) und SMA Solar (-3,84 Prozent auf 51,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 154.309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5,033 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net