DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.021 +0,0%Bitcoin 72.825 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 117,1 +3,5%Gold 4.003 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX im Blick

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der SDAX zeigte sich schlussendlich in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
47.50 EUR -2.40 EUR -4.81 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
87.80 EUR -6.10 EUR -6.50 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
99.60 EUR 0.60 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.10 EUR 0.03 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
3.07 EUR 0.05 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.90 EUR -0.90 EUR -1.33 %
Charts | News | Analysen
MBB SE
197.40 EUR 6.00 EUR 3.13 %
Charts | News | Analysen
MLP SE
10.94 EUR 0.04 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Mutares
28.90 EUR 0.90 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen
SAF-HOLLAND SE
20.35 EUR -1.65 EUR -7.50 %
Charts | News | Analysen
SGL Carbon SE
4.96 EUR 0.22 EUR 4.53 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
47.16 EUR -4.04 EUR -7.89 %
Charts | News | Analysen
Vossloh AG
48.54 EUR -4.06 EUR -7.72 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,106.58 EUR -92.02 EUR -0.51 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss sank der SDAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent auf 18.103,62 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,387 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 18.248,32 Punkten, nach 18.198,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.009,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.250,30 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,433 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.345,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.098,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SDAX mit 17.278,22 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,89 Prozent auf 28,50 EUR), MBB SE (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,51 Prozent auf 4,90 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR) und MLP SE (+ 2,03 Prozent auf 11,04 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), Vossloh (-6,49 Prozent auf 48,58 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6,18 Prozent auf 20,50 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,06 Prozent auf 46,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.869.151 Aktien gehandelt. Mit 5,065 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Mutares Aktie News

Werbung

Mutares Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Mutares Buy Warburg Research
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.