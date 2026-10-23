Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

SDAX im Blick

23.10.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich schlussendlich in Rot.

Zum Handelsschluss sank der SDAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent auf 18.103,62 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,387 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 18.248,32 Punkten, nach 18.198,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.009,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.250,30 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,433 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.345,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.098,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SDAX mit 17.278,22 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,89 Prozent auf 28,50 EUR), MBB SE (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,51 Prozent auf 4,90 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR) und MLP SE (+ 2,03 Prozent auf 11,04 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), Vossloh (-6,49 Prozent auf 48,58 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6,18 Prozent auf 20,50 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,06 Prozent auf 46,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.869.151 Aktien gehandelt. Mit 5,065 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net