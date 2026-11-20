Index-Bewegung

Der SDAX verliert am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,90 Prozent tiefer bei 16.920,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,714 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,510 Prozent auf 17.160,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17.248,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17.160,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16.813,20 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 4,84 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Wert von 18.183,22 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 18.497,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SDAX mit 15.914,45 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,51 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 2,47 Prozent auf 2,98 EUR), Drägerwerk (+ 1,21 Prozent auf 117,40 EUR), Südzucker (+ 0,75 Prozent auf 10,72 EUR), Fielmann (+ 0,71 Prozent auf 42,60 EUR) und 1&1 (+ 0,61 Prozent auf 24,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-12,26 Prozent auf 7,30 EUR), EVOTEC SE (-6,89 Prozent auf 2,54 EUR), Basler (-6,83 Prozent auf 22,50 EUR), SGL Carbon SE (-6,66 Prozent auf 4,42 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,28 Prozent auf 40,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.223.373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,09 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net