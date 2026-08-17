Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Index-Performance im Fokus

18.08.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich schlussendlich im Minus.

Am Dienstag sank der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 18.413,15 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,727 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,309 Prozent auf 18.429,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18.486,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18.542,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.395,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SDAX mit 18.250,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SDAX 18.429,44 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.031,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,09 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 8,34 Prozent auf 20,65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 7,25 Prozent auf 56,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 32,14 EUR), Südzucker (+ 3,27 Prozent auf 12,00 EUR) und ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 92,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil LPKF Laser Electronics (-7,97 Prozent auf 13,85 EUR), Einhell Germany vz (-5,87 Prozent auf 70,60 EUR), Vincorion (-5,36 Prozent auf 21,36 EUR), Hypoport SE (-5,31 Prozent auf 82,00 EUR) und OHB SE (-5,27 Prozent auf 251,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2.455.586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von OHB SE mit 5,403 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net