XETRA-Handel im Blick

Der SDAX setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 17.026,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85,790 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 17.028,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17.031,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17.046,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.026,16 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.106,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.541,82 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 16.159,14 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,90 Prozent ein. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,37 Prozent auf 25,90 EUR), OHB SE (+ 2,34 Prozent auf 184,00 EUR), HelloFresh (+ 2,19 Prozent auf 3,22 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,11 Prozent auf 0,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,62 Prozent auf 32,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Stabilus SE (-3,46 Prozent auf 12,82 EUR), PVA TePla (-2,19 Prozent auf 24,14 EUR), SMA Solar (-2,14 Prozent auf 42,10 EUR), Vincorion (-1,87 Prozent auf 15,23 EUR) und SFC Energy (-1,76 Prozent auf 17,82 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 124.212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,256 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net