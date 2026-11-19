LUS-DAX-Performance im Fokus

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 25.685,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.665,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.942,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.213,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.091,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23.315,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,56 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,18 Prozent auf 50,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 129,36 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 270,35 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,47 EUR) und Commerzbank (+ 1,01 Prozent auf 38,09 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-3,39 Prozent auf 187,34 EUR), Henkel vz (-2,69 Prozent auf 85,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,49 Prozent auf 37,60 EUR), Fresenius SE (-1,61 Prozent auf 52,57 EUR) und Symrise (-1,44 Prozent auf 94,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.190.784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net