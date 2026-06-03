Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Index-Performance im Blick

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche leichter.

Am Freitag notiert der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,39 Prozent leichter bei 18.686,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,656 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,396 Prozent tiefer bei 18.685,37 Punkten in den Handel, nach 18.759,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.600,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.693,24 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 3,31 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 05.05.2026, mit 18.182,88 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17.299,20 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 17.030,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 3,89 Prozent auf 24,05 EUR), HelloFresh (+ 3,60 Prozent auf 4,29 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 81,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,62 Prozent auf 16,07 EUR) und Douglas (+ 1,86 Prozent auf 9,29 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,45 Prozent auf 88,45 EUR), Siltronic (-6,44 Prozent auf 93,75 EUR), PVA TePla (-4,85 Prozent auf 40,44 EUR), Elmos Semiconductor (-3,52 Prozent auf 175,60 EUR) und JOST Werke (-3,08 Prozent auf 53,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 226.773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,236 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net