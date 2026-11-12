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Index-Performance

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Der MDAX erleidet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.70 EUR 0.03 EUR 1.67 %
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Elmos Semiconductor
116.80 EUR 0.20 EUR 0.17 %
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freenet AG
24.32 EUR 0.56 EUR 2.36 %
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HENSOLDT
79.20 EUR -3.44 EUR -4.16 %
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LANXESS AG
13.11 EUR 0.26 EUR 2.02 %
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Lufthansa AG
8.76 EUR -0.10 EUR -1.11 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.05 EUR -0.10 EUR -0.22 %
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RENK
32.48 EUR -1.96 EUR -5.71 %
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Sartorius AG Vz.
290.10 EUR -1.20 EUR -0.41 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.60 EUR -0.30 EUR -0.58 %
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thyssenkrupp AG
12.34 EUR -0.29 EUR -2.30 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
76.20 EUR -4.30 EUR -5.34 %
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TUI AG
7.58 EUR -0.16 EUR -2.02 %
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United Internet AG
24.68 EUR 0.08 EUR 0.33 %
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Indizes
MDAX
30,766.35 EUR -308.34 EUR -0.99 %
News | Analysen

Am Donnerstag gibt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 30.929,25 Punkte nach. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,061 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,155 Prozent höher bei 31.122,85 Punkten, nach 31.074,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30.843,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31.216,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 1,01 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 30.104,33 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 32.335,17 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 29.573,63 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,163 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 2,77 Prozent auf 24,46 EUR), Aroundtown SA (+ 2,22 Prozent auf 1,70 EUR), United Internet (+ 2,21 Prozent auf 25,02 EUR), LANXESS (+ 1,93 Prozent auf 13,17 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,91 Prozent auf 117,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,58 Prozent auf 77,00 EUR), Sartorius vz (-3,39 Prozent auf 284,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 50,25 EUR), RENK (-3,29 Prozent auf 33,05 EUR) und HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 79,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2.567.724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,665 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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