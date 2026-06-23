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Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochnachmittag

24.06.26 15:57 Uhr
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochnachmittag | finanzen.net

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

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Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 3.878,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 526,265 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 3.912,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3.903,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.912,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.870,35 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 4.036,09 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 3.416,31 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 3.834,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,01 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,00 Prozent auf 34,24 EUR), EVOTEC SE (+ 3,28 Prozent auf 4,86 EUR), Sartorius vz (+ 3,20 Prozent auf 219,50 EUR), United Internet (+ 1,51 Prozent auf 24,20 EUR) und IONOS (+ 1,13 Prozent auf 26,94 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-4,57 Prozent auf 43,46 EUR), SMA Solar (-4,22 Prozent auf 51,05 EUR), CANCOM SE (-4,05 Prozent auf 22,50 EUR), HENSOLDT (-4,04 Prozent auf 68,42 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,99 Prozent auf 92,60 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2.056.248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 154,374 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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