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TecDAX-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag

Der TecDAX verliert heute an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
46.25 EUR -3.63 EUR -7.28 %
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ATOSS Software AG
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SAP SE
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Siltronic AG
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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TeamViewer
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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TecDAX
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Am Dienstag verliert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,84 Prozent auf 3.879,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,112 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,712 Prozent auf 3.940,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3.912,53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.941,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.872,06 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 4.074,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3.425,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.897,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,04 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR), ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 73,90 EUR), Nemetschek SE (+ 2,07 Prozent auf 59,15 EUR), HENSOLDT (+ 1,52 Prozent auf 81,40 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 35,35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,89 Prozent auf 78,80 EUR), JENOPTIK (-9,43 Prozent auf 39,56 EUR), Siltronic (-8,28 Prozent auf 84,15 EUR), AIXTRON SE (-7,34 Prozent auf 46,35 EUR) und Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.468.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 163,037 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research