Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag im Minus

TecDAX-Performance

03.11.26 12:25 Uhr

Der TecDAX bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,17 Prozent leichter bei 4.067,58 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,392 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.095,40 Zählern und damit 0,494 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.115,74 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.096,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.037,09 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX auf 4.081,92 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 3.952,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.630,48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,23 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,60 Prozent auf 50,60 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 104,60 EUR), PVA TePla (+ 2,10 Prozent auf 30,14 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 38,24 EUR) und freenet (+ 0,88 Prozent auf 23,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-26,14 Prozent auf 5,34 EUR), ATOSS Software (-5,66 Prozent auf 88,40 EUR), Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 72,25 EUR), SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR) und OHB SE (-2,76 Prozent auf 211,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 3.398.932 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net