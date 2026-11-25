TecDAX-Marktbericht

Der TecDAX erleidet am Mittwochmittag Verluste.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,57 Prozent tiefer bei 3.812,08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,379 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,004 Prozent tiefer bei 3.833,61 Punkten, nach 3.833,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.801,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.838,34 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4.024,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.050,72 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 3.496,96 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,18 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 186,20 EUR), Ottobock (+ 2,57 Prozent auf 39,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,52 Prozent auf 78,58 EUR), freenet (+ 0,81 Prozent auf 24,84 EUR) und Bechtle (+ 0,80 Prozent auf 32,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,38 Prozent auf 47,86 EUR), PVA TePla (-4,05 Prozent auf 23,68 EUR), Elmos Semiconductor (-3,50 Prozent auf 96,50 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 34,90 EUR) und ATOSS Software (-3,11 Prozent auf 81,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.594.254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,377 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net