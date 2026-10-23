DAX 25.185 -0,7%ESt50 6.052 -0,6%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.830 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 114,7 +1,4%Gold 4.026 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück

Der TecDAX erleidet am Mittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
87.80 EUR -6.10 EUR -6.50 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
34.80 EUR -0.20 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.46 EUR -0.64 EUR -2.45 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.02 EUR -0.12 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
IONOS
35.70 EUR -0.44 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
209.00 EUR 1.00 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
212.75 EUR -1.90 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
280.00 EUR 0.50 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
58.65 EUR -2.55 EUR -4.17 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
51.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.30 EUR -1.35 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.43 EUR -0.02 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.24 EUR 0.96 EUR 3.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,027.17 EUR -33.26 EUR -0.82 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent auf 4.031,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,146 Prozent auf 4.066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4.070,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.026,31 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,441 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der TecDAX noch bei 4.011,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 3.701,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.741,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,23 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,07 Prozent auf 29,12 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,20 EUR), SMA Solar (+ 1,30 Prozent auf 50,75 EUR), OHB SE (+ 1,23 Prozent auf 206,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,63 Prozent auf 35,32 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-7,82 Prozent auf 88,40 EUR), IONOS (-2,94 Prozent auf 35,04 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,25 Prozent auf 50,05 EUR) und Siltronic (-2,13 Prozent auf 57,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.924.025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:41 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.