Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück

Kursverlauf

23.10.26 12:26 Uhr

Der TecDAX erleidet am Mittag Verluste.

Um 12:09 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent auf 4.031,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,146 Prozent auf 4.066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4.070,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.026,31 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,441 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der TecDAX noch bei 4.011,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 3.701,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.741,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,23 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,07 Prozent auf 29,12 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,20 EUR), SMA Solar (+ 1,30 Prozent auf 50,75 EUR), OHB SE (+ 1,23 Prozent auf 206,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,63 Prozent auf 35,32 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-7,82 Prozent auf 88,40 EUR), IONOS (-2,94 Prozent auf 35,04 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,25 Prozent auf 50,05 EUR) und Siltronic (-2,13 Prozent auf 57,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.924.025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net