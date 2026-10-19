Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags

TecDAX-Kursverlauf

19.10.26 15:58 Uhr

Der TecDAX notiert am Nachmittag im Minus.

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,24 Prozent schwächer bei 4.005,61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,503 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,043 Prozent tiefer bei 4.013,48 Punkten, nach 4.015,21 Punkten am Vortag.

Bei 3.996,08 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4.027,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.770,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 3.656,37 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,52 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 5,43 Prozent auf 202,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,52 Prozent auf 75,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 130,40 EUR), IONOS (+ 1,41 Prozent auf 34,52 EUR) und Drägerwerk (+ 1,25 Prozent auf 96,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-2,69 Prozent auf 56,10 EUR), Ottobock (-2,43 Prozent auf 52,30 EUR), Nordex (-1,89 Prozent auf 38,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,69 Prozent auf 55,40 EUR) und Kontron (-1,67 Prozent auf 20,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.450.984 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net