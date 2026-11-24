Index im Fokus

So performte der TecDAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag gab der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,44 Prozent auf 3.829,90 Punkte nach. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 535,378 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3.882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3.885,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3.820,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.887,82 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 4.024,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.049,23 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der TecDAX bei 3.459,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 128,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,56 Prozent auf 15,14 EUR), Nemetschek SE (+ 3,24 Prozent auf 52,65 EUR), United Internet (+ 3,23 Prozent auf 24,94 EUR) und TeamViewer (+ 3,03 Prozent auf 4,43 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-16,32 Prozent auf 26,81 EUR), JENOPTIK (-9,71 Prozent auf 32,56 EUR), Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), PVA TePla (-8,46 Prozent auf 24,68 EUR) und Siltronic (-8,42 Prozent auf 50,05 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5.783.349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net