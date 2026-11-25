Index-Performance im Blick

So bewegt sich der TecDAX am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,44 Prozent leichter bei 3.817,00 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,379 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,004 Prozent auf 3.833,61 Punkte an der Kurstafel, nach 3.833,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3.834,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.809,47 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,236 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 4.024,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.050,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der TecDAX auf 3.496,96 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,32 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 2,34 Prozent auf 184,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,62 Prozent auf 32,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,52 Prozent auf 15,37 EUR), Ottobock (+ 0,77 Prozent auf 39,20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,77 Prozent auf 20,92 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 42,70 EUR), Elmos Semiconductor (-2,40 Prozent auf 97,60 EUR), AIXTRON SE (-2,35 Prozent auf 26,18 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 48,90 EUR) und Infineon (-2,28 Prozent auf 42,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 543.793 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net